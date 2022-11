Eine Städtepartnerschaft mit Pisa steht auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung in Bad Frankenhausen am 24. November.

Bad Frankenhausen. der Stadtrat kommt am kommenden Donnerstag zu seiner nächsten Sitzung zusammen

Eine Städtefreundschaft beziehungsweise -partnerschaft Bad Frankenhausens mit dem italienischen Pisa wird Thema der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag um 18 Uhr im Ratssaal sein. Anfang Oktober war eine Delegation aus Bad Frankenhausen in Pisas Stadtverwaltung empfangen worden. Sowohl in Pisa als auch in Bad Frankenhausen gibt es einen schiefen Turm.

Pisas Vize-Bürgermeisterin hatte den Wunsch der Frankenhäuser nach einer Städtepartnerschaft wohlwollend aufgenommen. Ein Gremium habe bereits ein positives Votum zur Verfahrensaufnahme getroffen. Bei erfolgreicher Entwicklung einer Städtefreundschaft könnte diese in eine Partnerschaft münden. Der Stadtrat soll nun entscheiden, ob der Prozess fortgeführt wird.