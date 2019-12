In eine Weihnachtsbäckerei verwandelte sich die Schulküche der Grundschule „Am alten Wald" in Wiehe.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plätzchenbacken in Wiehe mit dem Bäckermeister

Wiehe. In eine Weihnachtsbäckerei verwandelte sich die Schulküche der Grundschule „Am alten Wald" in Wiehe: Mit Schürze, Bäckermütze und Feuereifer waren Matteo, Vince, Hannah, Rebecca, Hermine und all die anderen Mädchen und Jungen aus der 1. Klasse mit ihrer Lehrerin Maria Pohl dabei, Teig auszurollen, Formen auszustechen, Bleche zu belegen und die Sterne, Bäume, Monde aus Mürbteig schließlich zu verzieren. Am Backofen stand der Arterner Bäckermeister Florian Trautmann, der sich trotz des vorweihnachtlichen Stresses Zeit für den Gastauftritt genommen hatte. Die Weihnachtsbäckerei ist Bestandteil des zweitägigen Weihnachtsprojektes. Auch Freitag wird an der Grundschule noch einmal fleißig gebacken und gebastelt, ehe sich dann alle in die Weihnachtsferien verabschieden.