Plakate gegen das Komasaufen gesucht

Im vergangenen Jahr nahm auch Frieda Sigusch aus Stadtroda an dem Wettbewerb teil und legte das Siegerbild in ihrer Stadt vor.

Sondershausen. Die DAK-Niederlassung in Sondershausen nimmt Werk noch bis zum 15. September entgegen.

Endspurt bei der Kampagne„bunt statt blau“ der DAK-Krankenkasse. Die bundesweite Kampagne gegen das sogenannte Komasaufen endet am 15. September. Bis dahin können Schülerinnen und Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und an die DAK-Gesundheit in Sondershausen senden. Bundesweit haben sich für die mehrfach ausgezeichnete Kampagne bereits zahlreiche junge Künstlerinnen und Künstler angemeldet. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen.

Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau