Die Pool Party in den Winterferien ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Bad FrankenhausenerTherme.

Bad Frankenhausen. Plantschen, Spielen und sich gemeinsam vergnügen konnten sich am Dienstag Kinder bei der Pool-Party in der Kyffhäuser-Therme.

Planschspaß bei der Pool-Party in der Kyffhäusertherme

Zur alljährlichen Winter Pool Party hatten am Dienstag wieder zahlreiche Mädchen und Jungen aus allen Teilen des Kreises und den benachbarten Kreisen Sömmerda und Mansfeld-Südharz den nass-grauen Wetter den Rücken gekehrt und waren zusammen mit ihren Eltern in die Kyffhäusertherme nach Bad Frankenhausen gekommen. Hier warteten wieder viele Wettspiele auf die Ferienkinder, bei denen vor allem Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt waren, wie Wettrutschen oder Wetttauchen. Auch im Vertilgen von Schaumküssen konnte sich gemessen werden. Die Pool Party ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Therme. Am Ende winken viele Preise.