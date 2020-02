Plötzlich Leere

Irgendwie fühlt man sich plötzlich ein bisschen verlassen.

Vor drei Tagen tobten die Jecken noch auf Sälen und in den Straßen und verzierten das triste Wintergrau mit fröhlichem Faschingsbunt, derweil man im Fernsehen wochenlang fröhlich feiernde Gestalten regelmäßig leicht angenervt wegschaltete. Immerhin aber wusste man um ihre Existenz.

Nun ist’s vorbei. König Karneval ist tot und ein Gefühl der Leere macht sich breit. Denn pünktlich zum Aschermittwoch ist gleichzeitig auch das letzte Schokoladenstückchen von Weihnachten vernascht. Damit man ja nicht in Versuchung kommt in der Fastenzeit, in der wir uns wieder im Verzicht üben wollen.

Wer keinen Süßigkeiten entsagt, der verzichtet auf Fleisch, schraubt seinen Alkohol- oder Kaffeekonsum zurück oder macht um süße Backwaren einen Bogen. Verzicht zur Fastenzeit liegt im Trend. Andere verzichten sogar auf alles und löffeln ab sofort nur noch Wassersüppchen. Gut gemeinte Vorschläge wie Auto-, Handy- oder Zockerfasten habe in diesem Jahr zwar noch nicht gehört. Aber es soll Leute geben, die sich auch das vorgenommen haben.

Was auch immer Sie die nächsten 40 Tage tun – verzichten Sie trotz Verzichts noch auf etwas anderes – schlechte Laune. Schlimm sind nur die ersten Tage. Und Ihre Kollegen können schließlich nichts dafür.