Plopp hat es gemacht

Andrea Hellmann über einen neuen Spielzeugtrend

Es ploppt seit Kurzem. Ein Geräusch, das von einem vielfarbigen Viereck aus Silikon verursacht wird. Mein Sohn schleppt es mit sich herum. Und dreht dabei die Noppen der Plasteform von einer Seite zur anderen.

Pop It`s.

Im Grunde wie Luftpolsterfolie früher nur ohne den Knall.

Fragen Sie sich jetzt auch, welchen Sinn das ergeben soll. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Wenn man es gut meint, könnte man sagen, es beruhigt. Aber am Ende sind die bunten Förmchen, die es als Herzchen, Eule, als Auto oder in rund gibt, einfach nur ein weiteres Kinderspiel, von dem Erwachsene keine Ahnung haben.

Als ich das erste Mal von Pop It`s hörte, erging es mir wie den vielen anderen Eltern und Großeltern, die ich in den vergangenen Wochen in Einkaufsmärkten und Warenhäusern beobachtet habe, als ihre kleinen Kinder oder Enkel nach den bunten Plasteformen gierten. Bei uns gab die Oma klein bei zu Beginn der großen Ferien. Die sind nun wieder vorbei und damit womöglich auch das Interesse an den Silikonnoppen. Dafür reicht normalerweise ja schon, dass die ältere Generation von dem bunten Spielzeug schon mal gehört hat. Vielleicht werden Sie jetzt davon verschont...