Polizei erwischt mehr als 100 Raser im Kyffhäuserkreis – Biker fast dreimal so schnell wie erlaubt

Bad Frankenhausen. Bei Geschwindigkeitskontrollen sind der Polizei auf der B85 zahlreiche Raser ins Netz gegangen. Fast jeder Fünfte war zu schnell unterwegs, wobei es ein Motorradfahrer besonders eilig hatte.

Auf der Bundesstraße 85 in Bad Frankenhausen sind bei Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende mehr als 100 Verstöße festgestellt worden. Laut Polizei durchfuhren mehr als 500 Fahrzeuge die Messstelle am Kyffhäuser, in deren Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgeschrieben war.

Ein Raser hatte es dabei besonders eilig. Der Motorradfahrer wurde mit 136 km/h gemessen. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.