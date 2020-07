Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Nach einem tragischen Unfall bei dem am Mittwochvormittag in Ringleben eine 73-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Rentnerin war von einem Müllfahrzeug erfasst worden und noch am Unfallort verstorben.

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.