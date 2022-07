Polizeibekannter Mann will in Artern mit Gürtel auf Nachbarn einschlagen

Artern. Ein polizeibekannter 44 Jahre alter Mann wollte in Artern auf seinen Nachbarn mit einem Gürtel einschlagen. Demnach war der Mann betrunken.

In eine handfeste Auseinandersetzung gerieten zwei Nachbarn am späten Sonntagabend in Artern. Ein 44-jähriger polizeibekannter Mann schrie lautstark auf seinem Balkon herum, was einen der Nachbarn missfiel. Als der 23-Jährige den Schreienden zur Ruhe bringen wollte, rannte der 44-Jährige mit einem Gürtel in Hand auf ihn zu und wollte offenbar damit zuschlagen. Ein 53-Jähriger hatte den Angriff gesehen, den Mann zu Boden gebracht und ihn solange dort gehalten, bis die Polizei eintraf.

Der 44-Jährige wurde bei der Abwehr seines Angriffversuches im Gesicht und am Ellenbogen verletzt. Er musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Dort nahm man ihm auch Blut ab, da er betrunken war. Laut Angaben der Polizei wurde ein Wert von über 1 Promille angegeben. Gegen den 44-Jährigen wie auch auch gegen den 53-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

