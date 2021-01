Polizeisuche nach flüchtigem Zweiradpoilot

Heldrungen. Mit seiner Flucht vom Unfallort hat der Fahrer einer KTM-Crossmaschine am Sonntagabend im Bereich Heldrungen/Oldisleben eine groß angelegte Suchaktion der Polizei ausgelöst. Gegen 17.15 Uhr war es am Bahnübergang in Heldrungen zu einem Zusammenstoß gekommen, wobei der Fahrer der unbeleuchteten Geländemaschine in der Dunkelheit in einen entgegenkommenden Pkw gefahren war. Nach dem Crash schwang sich der Zweiradpilot auf seine Maschine und verließ den Unfallort in Richtung Oldisleben. Nach etwa zweihundert Metern ließ er sein Fahrzeug sowie den Helm an einem Busch zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Helmkamera nahm er mit.

Der Pkw-Fahrer hatte bei dem Unfall einen Schock erlitten. Am Abend suchte die Polizei den Flüchtigen, der sich bei dem Crash innere Verletzungen zugezogen haben könnte, per Hubschrauber mit Wärmebildkamera. Gegen 20 Uhr nahm dann ein Hundeführer die Suche auf.

Crossmaschinen sind für den Straßenverkehr nicht zugelassen und besitzen auch kein polizeiliches Kennzeichen. Wer damit am Straßenverkehr teilnimmt, macht sich strafbar. Ob auch Alkohol oder andere Rauschmittel mit im Spiel waren, ist noch unklar. Die Suche dauerte am späten Abend noch an.