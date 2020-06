Poller in Artern wieder aktiv

Am 29. Juni wird in der Leipziger Straße in Artern die automatische Polleranlage wieder aktiviert. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Dies bedeutet, dass entsprechend der vorhandenen Verkehrsbeschilderung in der Leipziger Straße die Poller um 19 Uhr ausgefahren werden. Das Einfahren der Poller erfolgt am folgenden Tag um 8 Uhr. Die Leipziger Straße kann somit in der Zeit jeweils zwischen 19 und 8 Uhr nicht mehr durchfahren werden. Grund ist laut Stadt eine zwingend notwendige Baumaßnahme unter Vollsperrung der Nordhäuser Straße. mv