Ebeleben Ehrenamtliche in Ebeleben ermuntern mit Kochbuch zum Blick über den Tellerrand.

Projekt in Ebeleben: Lieblingsrezepte aus aller Welt für Kinder

Ebeleben. Es ist nicht die Zeit für Reisen. Doch nichts hindert daran, andere Länder kulinarisch zu erkunden. Genau darauf macht ein kleines, selbst gestaltetes Koch- und Backbuch für Kinder in Ebeleben Appetit.

Die Initiative „Schule mal anders“ (Schuma) hatte für das Projekt im November öffentlich um Lieblingsrezepte aus aller Welt gebeten. „Uns schrieben nicht nur Kinder und Jugendliche selbst, auch Eltern und Großeltern steuerten Rezepte bei, die ihren Kindern und Enkeln besonders schmecken“, freut sich Mitinitiatorin Alexandra Sauer über die generationsübergreifende Resonanz.

Von Guacamole bis Kabuli Palau

Carol mag den mexikanischen Avocado-Dip Guacamole, Daria die russische Fischsuppe Ukha, Jessica deutschen Nudelsalat, Melanie belgische Waffeln und Fatema das afghanische Reisgericht Kabuli Palau. Wer möchte, kann das nun alles selbst zubereiten. Die Anleitung gibt es im Buch.

„Wir haben insgesamt 30 Rezepte aus 24 Ländern abgedruckt“, schürt Alexandra Sauer die Lust, Neues auszuprobieren. Wunsch der ehrenamtlichen Schuma-Gruppe ist es, dass Kinder und Jugendliche beim Essen über den Tellerrand schauen und selbst einmal zum Kochlöffel zu greifen.

Außerdem haben die Initiatoren im 50-Seiten-Büchlein praktische Küchentipps und Hygieneregeln verfasst und sowohl witzige als auch verblüffende Fakten aus den Herkunftsländern der Rezepte zusammengetragen.

Die Initiative Schuma vereint Ehrenamtliche, die den Jugendklub in Ebeleben durch verschiedene Aktionen unterstützen. Nur ist es diesmal kein Ferienabenteuer, sondern ein greifbares Produkt. Dank Fördermitteln ist das Koch- und Backbuch für Kinder kostenlos zu haben. Druckfrische Exemplare liegen im Jugendklub Ebeleben aus. Die digitale Version kann per E-Mail an jc.ebeleben@kjr-kyffhaeuserkreis.de oder unter Telefon 036020/72213 angefordert werden.