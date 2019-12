Wiehe. Unter dem Motto „Mit der Uhr in der Hand“ findet am 5. Januar in Wiehe ein Kabarettnachmittag statt.

Prosit Neujahr

Der Ortschaftsrat lädt am Sonntag, dem 5. Januar 2020, ab 16. Uhr zu einem beschwingten Nachmittag auf den Festsaal des Stadtparkes ein. Bekannte Kabarettautoren kommen an diesem Nachmittag zu Wort, darüber, was sich das Jahr über in der literarischen Kabarettliteratur abspielt. Natürlich werden auch solche Klassiker wie Eugen Roth, Heinz Erhardt, Wilhelm Busch, Kurt Tucholsky und viele andere nicht fehlen. „Die Vielseitigkeit des Hans-Peter Körber ist verblüffend, er ist ein versierter Verwandlungskünstler, ein hervorragender Sänger, ein anregender Erzähler, der alle Künste aufs unterhaltsamste miteinander verbindet“, sagt Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer.

Kartenvorverkauf im Fahrradhaus Pedalo an der Leopold-von-Ranke-Straße 56 und unter Telefon 034672/68 85 67