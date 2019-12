Prozess läuft über zehn Jahre

Vertreter der Bürgerinitiative „Ortsumgehung Bad Frankenhausen“ und der Wählergemeinschaft „Pro Frankenhausen“ trafen sich vor Kurzem mit den zuständigen Bearbeitern im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) Erfurt, um aktuelle Informationen über den Vorbereitungsstand der Ortsumgehung für die Kurstadt zu erhalten. Demnach steht die Trassenführung fest und alle Freihaltekorridore sind erfasst. Darüber berichtet die Initiative in einer Pressemitteilung.

Die Umfahrung soll an der B 85 südlich der Zufahrt zur Bundeswehr in der Seehäuser Straße beginnen und entlang der südlichen Stadtgrenze bis zum Ortsausgang Rottleben in Richtung Sondershausen verlaufen. Die Ortslage von Rottleben soll also mit umfahren werden. „Leider ist die Trasse von der B 85 durch das Rieth in Richtung Esperstedt zurzeit kein Gegenstand der Umfahrung. Dieses Teilstück soll aber zumindest planerisch mit betrachtet werden. Die konkreten Ortsanbindungen werden im Zuge der Planungsstufen gemeinsam mit den örtlichen Vertretern festgelegt“, berichtet die Bürgerinitiative.

Die Planung der Ortsumgehung Bad Frankenhausen wurde vom Ministerium für Bau- und Verkehr bereits ausgeschrieben und an ein Planungsbüro aus Halle/Saale vergeben. Der Planungsanlauf erfolgt noch in diesem Jahr. Unter anderem werden zunächst aktuelle Verkehrszählungen erfolgen. In den kommenden zwei Jahren erfolgen demnach unter anderem Einmessungsarbeiten der Trasse. Im Rahmen des anschließenden Planfeststellungsverfahrens werden die Bevölkerung und der Stadtrat einbezogen. Erst dann folgt die Genehmigungsplanung und damit die konkrete Festlegung der gesamten Verkehrsanlage. „Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass der gesamte Prozess bis zu zehn Jahre dauern wird“, so die Initiative.

„Es ist unstrittig, dass der Fahrzeugverkehr in Bad Frankenhausen enorm zugenommen hat. Besonders der Durchgangsverkehr zu den Autobahn-Auffahrten in Heldrungen und Artern belastet mit Lärm und Abgasen die innerörtliche Haupttrasse der B 85, Seehäuser Straße, Esperstedter Straße und Kyffhäuserstraße. Es handelt sich vorwiegend um Berufspendler sowie Liefer- und Firmenfahrzeuge, hauptsächlich aus Richtung Sondershausen, Nordhausen und dem Eichsfeld“, verleiht die Bürgerinitiative ihrem Anliegen Nachdruck.