Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Prozess wegen Kindesmissbrauchs begonnen

Am Landgericht in Mühlhausen begann am 26. Mai die Hauptverhandlung gegen einen nicht vorbestraft, verheirateten 64-jährigen Mann aus dem Kyffhäuserkreis. Diesem wird seitens der Staatsanwaltschaft schwerer sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in fünf Fällen und sexueller Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in sechs Fällen vorgeworfen. Der nächste Hauptverhandlungstag ist der 15. Juni.