Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Auf der Straße zwischen Wiehe und Roßleben ist am Mittwochmorgen ein Fahrradfahrer tödlich verunglückt. Der Fahrradfahrer sowie ein am Unfall beteiligter Pkw waren von Wiehe in Richtung Roßleben unterwegs. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Am Vormittag machte sich ein Gutachter ein Bild vom Unfallort.