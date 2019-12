Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer hatte zwei Promille

Einer Polizeistreife fiel in Sondershausen ein junger Mann auf, der spät am Abend mit dem Fahrrad unterwegs war. Das Licht brannte nicht. Der junge Mann kam von einer Party. Er fühlte sich gut, wie er sagte, deshalb sei er aufs Rad gestiegen. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Er hatte 2,07 Promille. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafbefehl erlassen, er sollte 500 Euro zahlen.

Dieser Strafbefehl wäre sein erster Eintrag im Bundeszentralregister. Er legte Einspruch gegen die Entscheidung ein. Es kam zur Verhandlung, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte. Vom Anwalt des Angeklagten sei die Anregung gekommen, die Geldstrafe zu erhöhen und das Verfahren einzustellen. Der Richter nutzte seinen Ermessensspielraum, stimmte dem zu, ebenso die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hat eine Geldstrafe von 750 Euro zu zahlen. (igl)