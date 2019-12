Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer sorgt in der Nacht für langen Polizeieinsatz

Ein Mann aus der Gemeinde Kyffhäuserland sorgte in der Nacht von Montag zu Dienstag für einen mehrstündigen Polizeieinsatz. Der Mann, der am Montagabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen unterwegs war, habe eine Unfallflucht eines Pkw gemeldet. Als die Polizei vor Ort war, war weder der Radfahrer noch ein Pkw-Fahrer zu sehen, sagte Vanessa Lundershausen, Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen auf Nachfrage dieser Zeitung. Es begann eine Suchaktion. Versuche, den Mann über Handy zu erreichen, schlugen fehl.

Man ging davon aus, dass der Radfahrer womöglich verletzt ist. Gegen 21.40 Uhr kam dann auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz, der hatte vor allem Radwege und Straßen zwischen Bad Frankenhausen und Kyffhäuserland im Blick. In der Nacht war der Mann zu Hause nicht zu erreichen. Das klappte erst gegen 3 Uhr. Es habe keinen Unfall gegeben, damit auch keine Unfallflucht, so die Aussage des Mannes gegenüber der Polizei, er habe sich über Pkw-Fahrer im Straßenverkehr geärgert. Laut Polizei gab es bei dem Mann keinen Hinweis auf Alkohol. Die Beamten haben ihn deutlich darauf hingewiesen, dass es Missbrauch der Notrufnummer war und er für einen stundenlangen Polizeieinsatz sorgte. Was Konsequenzen haben kann.