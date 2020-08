Foto: Archivfoto: Henning Most

Mit einer ausgedehnten Radtour in den Südharz nach Ellrich, hat die Fördergesellschaft für Arbeit und Umwelt (FAU) wieder mit ihren Radwanderungen begonnen.

Am Sonntag, 30. August, laden der ADFC und die IG Radfreunde Sondershausen gemeinsam mit der FAU Sondershausen zur nächsten geführten Radwanderung zum Rathsfeld und Flugplatz Udersleben ein. Treffpunkt für diese rund 60 Kilometer lange Tour ist 9 Uhr am Ärztehaus Wippertor in Sondershausen. Jedes Fahrrad soll funktionstüchtig und verkehrssicher sein. Pannenset und Ersatzschlauch sind mitzuführen. Bei den Touren wird das Tragen eines Fahrradhelmes dringend empfohlen. Verpflegung und ausreichend Getränke sind mitzunehmen. Alle interessierten Radwanderer sind eingeladen.