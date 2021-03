Die Radweg-Kirche St. Ursula in Wiehe ist ab Karfreitag wieder geöffnet.

Radwegkirche in Wiehe öffnet wieder

Wiehe. Auch die Hauptkirche am Marktplatz ist wieder offen für jedermann.

Ab Karfreitag sind die Stadtkirche St. Bartholomäus auf dem Marktplatz in Wiehe und die Radwegkirche St. Ursula auf dem alten Friedhof in Wiehe für Besucher, Radfahrer und zum stillen Gebet bis zum Reformationstag geöffnet. Die Kirchengemeinde lädt zudem am Mittwoch, dem 7. April, um 16 Uhr zu einem Arbeitseinsatz auf den alten Friedhof ein. Teilnehmer werden gebeten, nach Möglichkeit einen Laubbesen mitzubringen.