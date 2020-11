Rassegeflügelschau in Artern wird wegen Pandemie abgesagt

Der Rassegeflügelzuchtverein Artern feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Bestehen. Anlässlich dessen waren mehrere Veranstaltungen geplant. Nachdem bereits zwei Termine für vereinsinterne Feiern wegen der Coronapandemie geplatzt sind, fiel dieser nun auch die traditionelle Rassegeflügelschau in der Saline zum Opfer. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Frank Theuerkauf, Vorsitzender des Arterner Rassegeflügelzuchtverein Aratora, zeigt sich auf Nachfrage sehr enttäuscht, trägt aber die Entscheidung zur Vorsicht mit: „Eigentlich würden wir jetzt mitten im Aufbau sein, da am Mittwochabend eigentlich schon immer die Tiere von den Züchtern gebracht werden. Allerdings sind wir uns im Verein einig, dass keiner ein Risiko mit Corona eingehen will. Deswegen haben wir die Schau schweren Herzens abgesagt.“

Insgesamt waren 734 Tiere von Züchtern aus der Region, aber auch dem Saalekreis, Nordhausen und Sömmerda gemeldet. Die Tiere wäre traditionell am Donnerstag bewertet wurden und am Freitagnachmittag hätte die Schau begonnen. „Die Organisation für diese Schau begann schon im Herbst 2019, das ist nun alles dahin. Gerade Preisrichter ranzukriegen ist immer schwierig, da diese aus Suhl, Leipzig, Erfurt oder Halle anreisen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Er sei gerade damit beschäftigt, allen Züchtern abzusagen. „Alle, die ich bereits erreicht habe, sind sehr enttäuscht, dass auch unsere Schau ausfällt. Die Zuchtfreunde haben nun gezüchtet in diesem Jahr, können die Tiere aber nicht präsentieren. Das ist sehr schade“, betont Theuerkauf.

Im Verein wird nun überlegt, ob die Jubiläumsschau im kommenden Jahr nachgeholt wird oder man gleich auf den nächsten Termin im Jahr 2022 wartet. Auch die vereinsinterne Feier mit Familienangehörigen musste zum zweiten Mal coronabedingt abgesagt werden. Zunächst sollte diese im April steigen und dann am 8. November. Das traf auch die gebuchte Gaststätte.