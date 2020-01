Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rassiges Geflügel

Der Rassegeflügelverein Udersleben veranstaltet am 11. und 12. Januar eine große Geflügelausstellung. An dem Wochenende haben Interessenten und Liebhaber die Möglichkeit, gefiederte Vertreter im Bürgerhaus Udersleben in Augenschein zu nehmen. Angemeldet sind 362 Tiere (41 Hühner, 187 Zwerghühner und 134 Tauben) in den verschiedensten Rassen und Farbschlägen. Diese werden von 50 Züchtern präsentiert. Die besten Tiere werden prämiert. Die Ausstellung beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr und endet am Sonnabend um 18 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr.