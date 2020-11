Rat und Hilfe aus der Ferne

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen führt der Sozialverband VdK ab 2. November in seinen Geschäftsstellen in Sondershausen und Artern keine öffentlichen Beratungen mehr durch und gestattet auch keinen Publikumsverkehr. Das teilt Arterns VdK-Ortsverbandschefin Ina Römer vom VdK-Kreisverband Nordthüringen mit. Sprechstunden für Rat- und Hilfesuchende finden ab sofort ausschließlich telefonisch unter 03631/6 58 89 01, schriftlich per Fax (Nr. 03631/6 58 89 02), per Post oder per E-Mail (Katja.Strohmeyer@vdk.de) statt.