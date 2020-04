Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rechtsform für langfristigen Betrieb des Kyffhäuser-Areals gesucht

Um das Kyffhäuser-Areal künftig noch besser touristisch vermarkten und die Attraktivität der Anlage erhöhen zu können, soll eine geeignete Rechtsform geschaffen werden. Dabei könne es sich um eine GmbH oder auch eine Stiftung handeln. Mit einem Beschluss des Kreisausschusses, der am Dienstag tagte, ist Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) beauftragt worden, eine Kanzlei für Umsetzung des Vorhabens zu finden.

Auf lange Sicht sei dies nötig, da eine Weiterentwicklung des Kyffhäuser-Areals nur möglich ist, wenn die Grundstücksfrage in dem betreffenden Areal – einige gehören der Gemeinde Kyffhäuserland – geklärt wurde. In der neuen Rechtsform sollen dann mindestens der Kyffhäuserkreis, die Gemeinde Kyffhäuserland sowie die Stadt Bad Frankenhausen vertreten sein.

„Wenn wir es richtig machen, sind wir alle Nutznießer“, ist Heinz-Ulrich Thiele, Sprecher des Landratsamtes überzeugt. Und dies gelte nicht nur in Bezug auf Fördermittel, sondern auch für die Besucher des Kyffhäusers. Der nächste Kreisausschuss soll am 15. Mai am Kyffhäuser tagen, wo die Thematik weiter vorangetrieben werden soll.