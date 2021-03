Regenbogen nach den Wetterkapriolen in Artern

Erst Sturmböen, dann heftige Regen- und Hagelschauer – was waren das für Wetterkapriolen in dieser Woche! Der März zeigte sich so gar nicht von seiner besten Seite. Doch dann, nur eine Minute nach dem Hagel, spannte sich über die Rudolf-Breitscheid-Straße in Artern ein Regenbogen und zauberte ein wenig Hoffnung in den Himmel – darauf, dass die zweite Hälfte des Monats nun doch etwas frühlingshafter werde. Aber noch müssen wir uns bis nächste Woche gedulden. Mildere Temperaturen dürften dann auch die letzten, immer noch an manchen Stellen liegenden Schneehaufen aus dem Februar zum Schmelzen bringen.