Reges Markttreiben in Artern nach langer Durststrecke

Endlich ist wieder was los. Das merkte man die Besuchern des zweiten Arterner Heimattages, der in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des IHK-Heimat-Shoppens stattfand, anmerken. In entspannter Marktatmosphäre schlenderten sie durch die Stadt, besuchten die länger geöffneten Geschäfte und ließen sich beim traditionellen Gesundheitstag beraten.