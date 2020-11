Das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen befindet sich im einstigen Schloss. Das Museum wurde vor 100 Jahren gegründet.

Regionalmuseum in Bad Frankenhausen bleibt geschlossen

Auch das Regionalmuseum hat vorerst alle Veranstaltungen für den November abgesagt. Wie die Leitung mitteilt, bleibt das Museum ab Dienstag, 3. November geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ob für Dezember geplante Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können, sei noch offen. Informationen dazu gibt es laufend telefonisch unter Telefon: 034671/62086 an oder per E-Mail an museum@bad-frankenhausen.de oder im Netz unter www.regionalmuseum-bfh.de.