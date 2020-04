Regionalmuseum in Bad Frankenhausen wieder geöffnet

Das Regionalmuseum Bad Frankenhausen widmet sich in einer Sonderausstellung dem Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz und seinen Werken. Der Titel der Schau lautet „Gazellenritt".

Bad Frankenhausen. Künftig auch dienstags zugänglich. Museumsfest zum 100. Geburtstag in den Mai 2021 verschoben.

Das Regionalmuseum öffnet am Mittwoch, 29. April, um 10 Uhr wieder seine Türen für die Besucher. Das sei, wie Museumsleiter Ulrich Hahnemann dieser Zeitung sagte, zunächst nur mit Mundschutz möglich. Am Haupteingang und dem Eingang zum Fahrstuhl ständen Desinfektionsspender. „In regelmäßigen Abständen werden die Vitrinenoberflächen desinfiziert. Die Touchscreen-Systeme können allerdings nicht genutzt werden.“

Auch am Feiertag, 1. Mai, ist das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. „Ab kommenden Dienstag, dem 5. Mai, öffnen wir das Museum auch an jedem Dienstag“, kündigt der Museumsleiter an.

Am 3. Mai ist der 100. Geburtstag des Regionalmuseum. „Geplant hatten wir ein Museumsfest mit Konzert, eine Sonderausstellung und mehr. Da jedoch größere Veranstaltungen nicht möglich sind, verschieben wir unser Jubiläum in den Mai 2021“, sagt Ulrich Hahnemann.

Kaum eröffnet, war nach nur fünf Tagen die derzeitige Sonderausstellung „Gazellenritt – Der Bildhauer Max Daniel Hermann Fritz und seine Werke“ wegen Corona schon wieder zu. In Absprache mit den Leihgebern habe man beschlossen, die Sonderschau bis in den August 2020 zu verlängern, so der Museumschef. Ab Mittwoch könnten zudem erworbene Karten für ausgefallene Veranstaltungen zurückgegeben werden.