Regionalmuseum zeigt Karikaturen von Fritz Wallrodt

Karikaturen von Fritz Wallrodt (1923-2014) sind derzeit im Festsaal des Regionalmuseums in Bad Frankenhausen zu sehen. In seinen künstlerischen Arbeiten war der Maler und Grafiker eng mit seiner Heimatstadt sowie der Kyffhäuserlandschaft verbunden. Er gehörte zur Stadt, war in zahlreichen Vereinen aktiv, ein großer Naturliebhaber und passionierter Wanderer. In diesem Jahr wäre der Ehrenbürger der Stadt 100 Jahre alt geworden. Zu seinen Arbeiten gehören Federzeichnungen, Ölgemälde und Aquarelle. Seine Karikaturen gestaltete Fritz Wallrodt mit viel Freude und spitzer Feder. Allein der Fundus des Regionalmuseum umfasst über hundert Stück und Museumsmitarbeiterin Katja Christmann fiel die Auswahl nicht leicht. Die Ausstellung ist bis Februar zu sehen.