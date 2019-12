Bad Frankenhausen. Museum in Bad Frankenhausen auch am Silvestertag und Neujahrstag für die Besucher geöffnet.

Regionalmuseum zeigt Spieluhren und Schneekugeln

Über den Jahreswechsel ist das Regionalmuseum Bad Frankenhausen für die Besucher geöffnet. Am Silvestertag von 10 bis 14 Uhr und am Neujahrstag 10 bis 17 Uhr. „Jahrmarkt – alles dreht sich, alles bewegt sich“ heißt die Sonderausstellung. Zu sehen sind Spieluhren und Schneekugeln aus der Sammlung Steffi Eckert. In den Dauerausstellungen gibt es viel Wissens- und Sehenswertes über die Kyffhäuserregion zu bestaunen. Die Themen: Geologie, Naturlebensräume, Vor- und Frühgeschichte, Mittelalter, Reformation und Bauernkrieg, Volkskunde, Faszination Fledermaus, Kur- und Badewesen, Knopfherstellung am Kyffhäuser, Postgeschichte.

Sonderausstellung im Regionalmuseum Bad Frankenhausen, gezeigt werden Spieluhren und Schneekugeln aus der Sammlung von Steffi Eckert. Foto: Ingolf Gläser

