Die Pferdesportgemeinschaft Hofgut Rudelsburg am Rieth lädt am 5. und 6. September zu einem Springreit- und Dressurturnier ein. Am Samstag finden die Wettbewerbe in der Dressur und am Sonntag im Springreiten statt, jeweils zwischen 8 und 19 Uhr. Dank eines genehmigten Hygienekonzeptes dürfen auch bis zu 200 Zuschauer gleichzeitig die Anlage aufsuchen. Der genaue Ablaufplan aller Disziplinen wird vor Ort ausgehangen.