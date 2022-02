Rekruten werden im Schlosshof Sondershausen vereidigt

Auch im August 2021 fand eine Vereidigung in der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen statt.

Sondershausen. Zuvor gibt es am 3. März auch einen Familientag in der Kaserne.

Die derzeitigen Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer im Feldwebel- und Unteroffizieranwärter-Bataillon 1 in Sondershausen werden am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr, im Rahmen eines Appells vereidigt.

Die Patenschaft mit der Stadt Sondershausen soll laut Ankündigung mit einigen Ehrengästen so auch gewürdigt werden. Ein weiterer Höhepunkt sei dabei der Familientag, der bereits vor der Vereidigung in der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen stattfindet. Angehörige der Soldatinnen und Soldaten könnten sich informieren, wo und wie die Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer ihre ersten Schritte im Soldatenleben verbrachten. Der Appell findet unter Einhaltung der aktuellen Covid-19-Auflagen im Schlosshof am Schloss in Sondershausen statt.