Sie begegnen sich immer wieder. Die Feiertage, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Innerhalb von vier Tagen. Der eine feiert ein Ereignis, das es so eigentlich nie gab, denn „res publica“ heißt „öffentliche Sache“. Eine öffentliche Sache war die Republik, die sich gern antifaschistisch und antiimperialistisch nannte, gerade nicht. Nur ein paar wenige, ehemalige Arbeiter und Bauern regierten, der Rest hatte zu folgen. Ansonsten drohten Sanktionen von Bespitzelung, Hausarrest, Berufsverbot, Ausbürgerung bis zum Knast. Wer nicht die Meinung der Regierenden vertrat, der verschwand schnell aus der Öffentlichkeit. Deswegen ist Republik ein Euphemismus der damaligen Wirklichkeit. Demokratische allzumal.

Bei Kaffee und Kuchen,als andere ihre Zukunft riskierten

Die Deutsche Einheit ist unbestritten öffentlich, doch manches ist nicht so eins, wie es sein könnte und sollte. In diese zweifelsfrei bestehende Wunde streuen manche Salz und hoffen, ihr Kapital daraus zu schlagen. Ein in Westfalen geborener und in Hessen beamteter Lehrer erzählt den Ostdeutschen, wie es damals bei den Demonstrationen war. Keiner scheint mitzubekommen, dass das alles gelogen ist. Er saß in wollenen Decken bei Kaffee und Kuchen in Hessen. Er stand nicht den hochgerüsteten Polizisten gegenüber.

Gejubelt wird trotzdem, Hauptsache dagegen. Gegen Corona, gegen sogenannte Eliten, gegen die Demokratie, die mühsam und oft genug unter den Knüppeln der Volkspolizei erkämpft wurde. Das waren Eliten und Alt(Herren)Parteien – damals. Damals herrschte keine Meinungsfreiheit – heute schon. Wer in DDR-Zeiten aufbegehrte, haftete dafür mit seinem Leben. Wer heute seine Meinung sagt, der muss nur dafür einstehen, wenn er Straftatbestände erfüllt. Damals reichte schon ein Witz über Genossen Erich, um für viele Jahre ins Gefängnis zu gehen. Und wie viele nichtgeahndete Witze gibt es über Angela? Beachten wir die wichtigen Unterschiede und bejubeln wir nicht die Falschen, die uns nur etwas vormachen und uns unsere Meinung erklären (besser einbläuen) wollen.

Am 3. Oktober haben wir in Sonderhausen einen Gottesdienst in St. Trinitatis gefeiert, bei dem in der Predigt auch die Ecken und Kanten nicht verschwiegen wurden. Es gibt noch mächtige Reibeflächen, aber es geht uns hunderte Mal besser als vor über 30 Jahren. Die Reibung gehört dazu. Auch das Benennen von Missständen. Das war schon im Alten Testament so, als die Propheten den Regierenden die Meinung sagten und oft genug auch mit ihrem Leben dafür einstanden.

Der Dank für die Deutsche Einheit kann gar nicht zu groß sein, auch wenn es im Leben einzelner „Unwuchten“ gibt, die nicht verschwiegen werden dürfen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Gott sei Dank ging alles ohne Opfer an Leib und Leben ab. Dafür zu danken, ist mehr als angemessen und wurde von den Besuchern des Gottesdienstes auch geteilt. Beteiligen wir uns also an den Bemühungen, die Demokratie zu gestalten und noch besser zu machen, statt in einer „Missmutgemeinschaft Ost“ (Thierse) am Rande zu stehen und undifferenziert zu maulen. Nur wer sich engagiert und mit Ideen einbringt, kann etwas ändern. Das möge uns im nächsten Jahrzehnt weiter gelingen, damit wir noch einiger werden im Bemühen um jeden Menschen in dieser Republik. Möge uns Gott dafür die nötige Kraft schenken.

Ein gesegnetes und dankbares Wochenende,

Ihr Superintendent Kristóf Bálint