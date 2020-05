An dieser Stelle in der Esperstedter Straße soll der neue Rewe-Markt entstehen. Die Bauleitplanung ist abgeschlossen.

Rewe nimmt weitere Hürde für Neubau in in Bad Frankenhausen

Die Tage der Brachfläche an der Ecke Esperstedter Straße/Am Teichfeld in Bad Frankenhausen sind gezählt. „Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt ist der Bebauungsplan der Stadt für das B-Plangebiet ‘südlich Esperstedter Straße’ rechtskräftig“, bestätigt Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).

Das heißt, nach der Baugenehmigung kann der Startschuss für den geplanten Rewe-Neubau fallen.

Paul Jonas Tappe von der Firma Zehentner & Seidel rechnet im Herbst damit. Genauer will er sich nicht festlegen. „Das hängt davon ab, wann wir die Baugenehmigung bekommen. Wir gehen etwa von einem Vierteljahr aus“, sagt er. Die Unternehmensgruppe ist Investor und Projektentwickler für den Neubau.

Entstehen wird an der Esperstedter Straße ein so genannter Rewe-Vollsortimentsmarkt „nach neuester Baubeschreibung“. „Das heißt, mit Markthallencharakter, viel Holz und viel Glas, mit Backshop, Fleischer sowie einer Online-Abteilung, in der die Kunden ihre Internetbestellung abholen können“, beschreibt Tappe den geplanten Neubau, der den Rewe-Standort im Einkaufszentrum Klostergarten ablösen wird.

Die Rewe-Erweiterung beschäftigt die Stadt Bad Frankenhausen schon seit fast fünf Jahren. Eine Vergrößerung am jetzigen Standort – Eröffnung des Einkaufszentrums Klostergarten war 2006 – ist aus Platzgründen nicht möglich. Einen Neubau auf der grünen Wiese an der Seehäuser Straße hatte eine Stadtratsmehrheit 2016 abgelehnt. Im Jahr darauf fiel auch der zweite mögliche Standort durch, den die Rewe-Gruppe und der Investor ins Gespräch gebracht hatten – der Busbahnhof in zentraler Lage an der Esperstedter Straße. Die Ablehnung durch eine knappe Ratsmehrheit hatte in der Stadt und unter den Ratsmitgliedern nicht zuletzt hinsichtlich der Möglichkeiten, die sich langfristig für die Stadtentwicklung daraus ergeben hätten, für teils hitzige Debatten gesorgt.

Und auch an der Frage, ob die Stadt angesichts der sehr guten Ausstattung mit Lebensmittelmärkten einen größeren Rewe-Markt überhaupt braucht, schieden sich die Geister. „Lebensmittelmärkte mit tausend Quadratmetern Verkaufsfläche werden gar nicht mehr gebaut. Heutzutage hat man breitere Gänge und niedrigere Regale – es ist einfach alles kundenfreundlicher“, sagt Tappe. Neben der Sortimentsvergrößerung ein weiterer Grund für die angestrebte Rewe-Erweiterung.

Nun also die Fläche an der Esperstedter Straße im Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe. 8000 Quadratmeter misst das Grundstück. Knapp 2000 Quadratmeter soll die Verkaufsfläche betragen, knapp 100 Kundenparkplätze sollen entstehen. Auch wenn das Grundstück weniger zentral liegt, zeigt sich der Investor zufrieden. „Wir wollen auch Anlaufstelle für das Umland sein“, sagt Tappe, der sich froh darüber äußert, „dass es jetzt in die heiße Phase geht“. Auf neun bis zehn Monate beziffert er die Bauzeit. Im Sommer 2021 könnte Eröffnung gefeiert werden.

Vor der Stadt Bad Frankenhausen liegt damit eine weitere B-Planänderung. Diesmal für das Gebiet Klostergarten. Mit dem Wegzug Rewes aus dem Einkaufszentrum will Lebensmitteldiscounter Aldi in den leer stehenden Rewe-Markt einziehen und Drogeriehändler Rossmann dann in den frei werdenden Aldi. Auch diese beiden Handelsriesen signalisieren seit Jahren, dass ihre Räume im Klostergarten zu klein sind.