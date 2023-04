Ringleben bewegt sich in den Mai

Das Volleyballturnier am 1. Mai ist Tradition beim Volkssportfest in Ringleben.

Ringleben. SV Ringleben lädt zu einem sportlichen Wochenende ein

„Ringleben bewegt sich“ heißt es jedes Jahr am 1. Mai im Ortsteil der Stadt Bad Frankenhausen. In diesem Jahr erstreckt sich das sportliche Geschehen des SV Diamantene Aue gleich über zwei Tage, denn der Maifeiertag schließt sich direkt ans Wochenende an. Am Samstag (30. April) starten um 14 Uhr die Wanderrunde ins Ried beziehungsweise die Fahrradtour nach Schönfeld. Um 17 Uhr erfolgt der Anpfiff des Fußballspiels ehemaliger Spieler des SV Ringleben gegen eine Nordthüringer Schiedsrichterauswahl. Der Montag (1. Mai) steht im Zeichen des Sport-Nachwuchses mit großem Kinderspaß (Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken), organisiert vom Kindergarten „Pfiffikus“, der Jugendfeuerwehr Ringleben und dem Reitstall Koch. Das Volleyballturnier beginnt um 10 Uhr.