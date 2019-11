Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ritteburger erhält Thüringer Rose

Mit der feierlichen Verleihung der „ Thüringer Rose“ am Dienstagnachmittag im Festsaal der Wartburg erfuhren zwölf Menschen aus Thüringen Anerkennung, die sich seit vielen Jahren über die Maßen hinaus für andere sowie für das Gemeinwohl uneigennützig engagieren. Einer davon ist Uwe Ludwig aus Ritteburg, der seit rund 30 Jahren in der Jugendarbeit der Feuerwehr und weiteren Ehrenämtern tätig ist.

„Das Ehrenamt ist in unserer Gesellschaft besonders wichtig, denn freiwilliges Engagement bedeutet oftmals schnelle und unkomplizierte Hilfe“, betont Sozialministerin Heike Werner (Linke). Menschen, die sich entscheiden, für die Gesellschaft und deren Belange sich einsetzen zu wollen, täten dies freiwillig und unentgeltlich und oftmals auch ohne Anerkennung. Aus dem ganzen Land seien zahlreiche Vorschläge für den Ehrenamtspreis eingegangen. In der Begründung für die Wahl Uwe Ludwigs heißt es: Er „ist als hochgeschätztes Mitglied der Kreisjugendfeuerwehr Artern und als Kreisjugendwart der Jugendfeuerwehren bekannt. Bereits seit 1990 übernimmt er in der Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr Verantwortung und organisiert verschiedene Trainingsveranstaltungen und Freizeitausflüge. Zusätzlich engagiert sich Herr Ludwig aktiv gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und tritt für Toleranzförderung ein“.

„Ich bin sehr erstaunt gewesen über diese Auszeichnung, aber freue mich natürlich darüber“, sagt Uwe Ludwig auf TA-Anfrage. Diese Auszeichnung sei eine Anerkennung für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit. Allerdings gebe es in Thüringen und auch im Kyffhäuserkreis noch viele andere ehrenamtlich Tätige, die die Thüringer Rose ebenso verdient hätten. Mit der Verleihung an ihn sei aber nun vielleicht ein Anfang für weitere Auszeichnungen im Landkreis gemacht.