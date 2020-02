Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rohbau innen und ein neuer Anbau

An der ehemaligen Sozialstation in Oldisleben nimmt das neue Wohnobjekt für Senioren Gestalt an. Bauherr ist die Arbeiterwohlfahrt Alten-, Jugend- und Sozialhilfe (Awo AJS) gGmbH, die an dieser Stelle ein modernes Wohnprojekt für ältere Leute umsetzen will – eine Senioren-WG.

Genauer gesagt, sind es zwei Senioren-WG’s, die gemeinsam unter dem Dach der einstigen Oldislebener Kinderkrippe leben werden. „Nach der kompletten Entkernung sind wir derzeit innen am Rohbau. Fußböden und Wände werden eingebaut. Am Dach wird die Dachkonstruktion verstärkt“, berichtet Martin Bender von der Awo über den aktuellen Baustand. Ergänzt wird das Bestandsgebäude durch einen kleinen Neubau. Er soll Treppenhaus, Aufzug, ein Dienstzimmer sowie ein Wohlfühlbad beherbergen, und auch der Haupteingang soll sich künftig hier befinden. Dank der milden Witterung seien auch im Winter Bauarbeiten möglich. Allerdings haben sich Verschiebungen hinsichtlich des geplanten Eröffnungstermins ergeben. Dieser soll nun nicht mehr im August liegen, sondern im Oktober. „Wir mussten mehr von der alten Bausubstanz wegnehmen als zunächst gedacht, und auch der Fußboden muss umfangreich ausgeglichen werden, denn es soll ja alles barrierefrei sein“, so der Bauverantwortliche. In der WG hat jeder Bewohner sein eigenes Appartement mit einem eigenen Bad, die er mit eigenen Möbeln einrichten kann. Zur gemeinschaftlichen Nutzung gibt es großzügige Wohnbereiche sowie eine Wohnküche, in der gemeinsam gekocht, gegessen, gespielt und sich beschäftigt werden kann. Rund um die Uhr werden die Bewohner betreut. Die Betreuer nehmen den älteren Leuten Handgriffe wie etwa beim An- oder Ausziehen oder beim Essenzubereiten ab. Die Arbeiterwohlfahrt will mit dem Angebot besonders älteren Menschen mit Pflegegrad eine Lebensführung und Teilhabe am öffentlichen Leben im Alter und in heimatnaher Umgebung ermöglichen. Ein Appartement kostet gut 1000 Euro pro Monat inklusive Neben- und Versorgungskosten. Rund drei Millionen Euro investiert die Awo in Oldisleben. Mit 300.000 Euro unterstützt die Deutsche Fernsehlotterie das Vorhaben. Am 15. April ist Richtfest.