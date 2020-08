Rosentag im Rosarium Sangerhausen

Gemeinsam mit dem Schloss Brandis bei Leipzig lädt das Europa-Rosarium Sangerhausen zum ersten Rosentag ein. „Die Rose kehrt zurück…“ heißt das Motto am Samstag, 22. August, von 10 bis 17 Uhr. Angelehnt an die Geschichte des Brandiser Stadtschlosses wird die Rose wieder den Weg zurück in den Garten des Schlosses finden. Das Europa-Rosarium bietet passend dazu viele verschiedene Rosensorten für die Besucher an, die an die damalige „Rosen Anlage“ erinnern sollen. Neben den Schauwerten gibt es für Rosenfreunde auch Wissenswertes zu erfahren: Ein Rosenexperte gibt passende Tipps und beantwortet Fragen rund um das Thema Rosen, ihrer Verwendung im Garten, ihrer Pflege, Bedürfnisse, und vielfältige Eignung für verschiedene Gartensituationen. Natürlich gibt es auch Gegrilltes, Kaffee und Kuchen, Cocktails und mehr. Als krönendes Highlight wird die Rosenstadt Sangerhausen GmbH vier Rosenpflanzen an das Schloss Brandis übergeben und gemeinsam mit Rosenprinzessin Angie I. den symbolischen Spatenstich an der freien Traumauer durchführen. Der Eintritt ist frei.