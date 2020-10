Roßleben: Auspowern mit Kilowattchen

„Wo kann Strom gefährlich sein?", fragt Projektleiterin Luise Doyé in die Runde. Vor den 22 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Roßleben liegen Bildkärtchen, die mögliche Gefahren anzeigen. Die Kinder schnattern aufgeregt drauflos. „Wenn man seinen Drachen nahe einer Stromleitung steigen lässt, kann man einen Schlag bekommen und tot sein", sagt Tom Plagge (5) passend zur Jahreszeit. „Nicht in die Steckdose fassen!“ „Kaputte Kabel lieber wegschmeißen!“ „Kein Radio reparieren, wenn es an ist!", sprudelt es aus den anderen, wie elektrisiert, hervor.

Doyé lobt den Eifer. Ziel des zweieinhalbstündigen Projekttages, den sie im Auftrag des Energieversorgers EnviaM veranstaltet, sei es, unter dem Motto „Energie erleben“ spielerisch Wissen zu dem vielschichtigen Thema zu vermitteln. In Form von Quizfragen, mit spannenden Experimenten. Dass in Blitzen viel Strom steckt, ist den meisten Kleinen bekannt Wo kommt der Strom her? -- Auch da wussten die Kinder erstaunlich gut Bescheid. Kraftwerke mit Kohle und Atom, Wind, Wasser, Sonne. Bei den vielen Solarflächen rund um den Ort war letztere Quelle für den Roßlebener Nachwuchs fast ein Wissens-Muss. Doch auch dass in Blitzen viel Strom steckt, ist den meisten Kleinen bekannt. „Nur kann man den nicht richtig nutzen, schade", merkte ein Steppke an. Auflockern und auspowern konnten sich die Energiebündel in den eingestreuten fünfminütigen Pausen mit dem zweieinhalb Meter großen Maskottchen „Kilowattchen". Bei den Sportübungen kamen die Kinder, aber auch Frank Schmidt in seinem plüschigen Kostüm ins Schwitzen. Urkunde, Malbuch und Erinnerungsfoto erhielt jedes Kind zum Abschluss Geduld wiederum war beim Spiel „Der heiße Draht“ gefragt, das nicht nur die Erzieherinnen der Spatzen- und Entengruppe, Anke Paulik und Margitta May, sehr an die DDR-TV-Show „Spiel-Spaß“ mit dem seligen Hans-Georg Ponesky erinnerte. Und zum Beispiel Jule Patz (5) gelang es mit ruhiger Hand sehr gut, die Metallöse entlang eines mit Schwachstrom geladenen Drahtes zu führen, ohne dass der Strom hörbar war. Denn bei Berührung piept es mächtig. Urkunde, Malbuch und Erinnerungsfoto erhielt jedes Kind zum Abschluss. Gewonnen hatten damit alle. Auch an Wissen, das sie im Alltag oder später in den ersten Sachkunde-Stunden in der Schule nutzen können.