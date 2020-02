Roßleben: Ladestation für E-Autos

In Roßleben am Schulplatz hat der Energiedienstleister EnviaNetz eine Ladestation für Elektroautos installiert. Offiziell freigegeben ist die Ladesäule bislang aber noch nicht. „Die Ladestation soll bis Ende März in Betrieb gehen“, kündigt Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold auf der jüngsten Stadtratssitzung in Roßleben an. Betreiber ist die Envia. Bislang stehe allerdings noch die Abnahme aus. Die Stadt Roßleben-Wiehe war dem Stromversorger bei der Standortauswahl behilflich. Auch in Wiehe an der Modellbahnausstellung können Elektroautofahrer ihr Fahrzeug aufladen.