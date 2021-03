Roßleben-Wiehe beschließt Zweckvereinbarung für digitale Verwaltung neu

Das Rathaus in Roßleben. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Der Stadtrat hat die Zweckvereinbarung „IT-Verbund Östlicher Kyffhäuserkreis“ aufgehoben und neu beschlossen. Dabei geht es im wesentlichen um die Digitalisierung der Verwaltung. Das hat die Stadt Bad Frankenhausen auch schon getan. Die Kommunalaufsicht hatte eine Regelung beanstandet, wonach bei der Besetzung der Stelle, die vergleichbar sei mit der des gehobenen Dienstes, die Zustimmung des Beirats jene des Stadtrats ersetzt. Allerdings ist hierfür allein der Stadtrat zuständig.

Die Städte Bad Frankenhausen, Roßleben-Wiehe und An der Schmücke wollen gemeinsam die Digitalisierung ihrer Rathäuser vorantreiben und sich gemeinsam die Stelle eines IT-Spezialisten teilen. Die Zweckvereinbarung wurde schon einmal neu gefasst, nachdem Artern davon Abstand genommen hatte, den IT-Administrator auch in Anspruch zu nehmen. Der IT-Administrator hatte am 1. Juli 2020 verteilt auf die drei übrigen Städte seine Tätigkeit aufgenommen. Entsprechend der Einwohnerzahl sind dessen Stunden aufgeteilt.