Roßleben-Wiehe gibt mehr Geld für Mehrgenerationenhaus

Roßleben. Die Landgemeinde bezuschusst den Betrieb ihres sozialen Treffpunktes von Anfang an. Nun gibt es mehr Geld als Reaktion auf gestiegene Kosten.

Das Mehrgenerationenhaus ist als sozialer Treffpunkt mit seinen vielfältigsten Angeboten als Institution in der Landgemeinde Roßleben-Wiehe nicht mehr wegzudenken. Da der Kreisjugendring Kyffhäuserkreis e.V. als Betreiber nicht vor höheren Kosten gefeit ist, beantragten sie bei der Stadt einen höheren jährlichen Zuschuss für die Jahre 2023 bis 2028. Mit deutlicher Mehrheit stimmten 14 Räte für eine Erhöhung der jährlichen Kofinanzierung der Kommune von bislang 6000 Euro auf nunmehr 8000 Euro im Jahr. Helmut Rebs (AfD) stimmte als einziger dagegen und eröffnete vor der Abstimmung eine vermeintliche Gerechtigkeitsdebatte in Bezug auf Angebote für Alleinstehende, die von mehreren Räten als „fehl am Platz“ abgeschmettert wurde.