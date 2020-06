Roßleben-Wiehe. In den Sommermonaten ist auch an jedem zweiten Samstag geöffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roßleben-Wiehe schließt Touristinformation wieder auf

Pünktlich zum Start in die Sommersaison öffnet die Touristinformation nach dem Corona-Shutdown am Dienstag, 9. Juni wieder seine Türen für die Gäste der Stadt. Die neue Ansprechpartnerin ist seit dem 1. April dieses Jahres Grit Böttger. Die gebürtige Naumburgerin hat nach ihrem Studium als Tourismus- und Eventmanagerin bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in der Tourismusbranche gesammelt und ist neben der Beratung der Gäste auch Ansprechpartnerin für die Vermittlung der städtischen Kulturhäuser. Die Touristinformation befindet sich im Ortsteil Wiehe an der August-Bebel-Allee 1.

Die Öffnungszeiten der Touristinformation sind von April bis September montags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr. Zusätzlich geöffnet ist auch am jeweils am zweiten Samstag des Monats von 10 bis 14 Uhr. Von Oktober bis März ist die Touristinformation dann montags und mittwochs von 10 bis 15 Uhr, dienstags von 10 bis 13 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Kontakt Touristinformation unter Telefon: 034672/69807