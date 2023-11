Roßleben-Wiehe weicht von üblicher Praxis ab

Drei Banken gaben für die Umschuldung des Kredites ihre Angebote ab. Die zwei besten lagen in den Konditionen laut Kämmerin nicht drastisch auseinander.Patrick Pleul/dpa (Symbolbild)

Roßleben-Wiehe. Bei der Umschuldung eines Kredites entscheiden sich die Stadtvertreter nicht für das wirtschaftlichste Angebot - trotz interner Haushaltssperre.

Die Einnahmesituation für die Landgemeinde Roßleben-Wiehe entwickelt sich nicht so, wie bei der Haushaltsplanung im letzten Jahr angedacht. Vor allem die Gewerbesteuer bleibt um rund 300.000 Euro hinter den Erwartungen zurück, sagte Kämmerin Janet Eube. Die Gewerbesteuer werde sich bei einer Million Euro für 2023 einpendeln, so Eube weiter. Aufgrund dieser und weiterer Entwicklungen, wie ein drohendes Defizit im Haushalt, habe Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) eine interne Haushaltssperre verhangen. Für die Stadträte in Roßleben-Wiehe diente das als ein Hintergrund, um über die Umschuldung eines Kredites zu entscheiden.

Auch eine komplette Tilgung wurde diskutiert

Vor etlichen Jahren nahm Donndorf einen Kredit für eine Baumaßnahme im Wohnstift Kloster Donndorf auf. Die Zinsbindung für diesen Kredit läuft zum Jahresende aus. Die Restschuld beträgt laut Kämmerin 162.000 Euro. Drei Angebote wurden von der Verwaltung eingeholt. Usus ist, dass auf das wirtschaftlichste Angebot – in der Regel immer das günstigste – zurückgegriffen wird. Danach hätte sich Roßleben-Wiehe für die Thüringer Aufbaubank entscheiden müssen. Letzten Endes entschieden sich die Stadträte für den zweitbesten Anbieter, die Kyffhäusersparkasse. Ratsmitglied Ronny Greschuchna von der Dorfgemeinschaft Schönewerda, der bei der Kyffhäusersparkasse beschäftigt ist, enthielt sich wegen Befangenheit seiner Stimme. Der Rest der Räte stimmte dafür.

Solch eine Abweichung vom üblichen Vergabeverfahren ist in begründeten Ausnahmefällen möglich. Stadtvertreter Jörg Hinsdorf (CDU) plädierte unter anderem dafür und begründete das mit Regionalität und dem Engagement der Kyffhäusersparkasse vor Ort – beispielsweise bei der Unterstützung von Vereinen. Außerdem handele es sich beim regionalen Player um keine Direktbank. Es müsse vielmehr ein Filialnetz aufrecht erhalten werden. Aus demselben Grund können Direktbanken oft aber auch bessere Zinskonditionen an ihre Kunden weitergeben.

CDU-Stadtrat Stefan Aschenbrenner erkundigte sich im Vorfeld, ob ein Auslösen des Kredites durch Griff in den Rücklage nicht optimaler wäre, um Zinsen zu sparen. Theoretisch wäre das möglich. Laut Eube betrage die Rücklage mehr als eine Million Euro. Mit Blick auf ein mögliches Haushaltsdefizit habe man von dieser Idee allerdings Abstand genommen, so Eube.