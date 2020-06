Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roßlebener Bergmänner im Fernsehen

Der Bergmannsverein Roßleben weist darauf hin, dass er an einer Fernsehproduktion für den MDR teilgenommen hat. Unter dem Titel „Renaissance Kali Südharz?“ wird die Dokumentation der Frage nachgehen, ob es eine Zukunft für den Kalisalzabbau in der Region gibt. Gedreht wurde dabei auch in Roßleben. Teil eins mit einem Report über das Kaliwerk Zielitz wird am Dienstag, 9. Juni, um 21 Uhr ausgestrahlt, einen Tag später folgt um 21.15 Uhr Teil zwei über die südharzer Kaliregion inklusive Roßleben.