Zwei Tage vor dem Monatswechsel wurde gestern am Mehrgenerationenhaus in Roßleben die Adventskalender-Saison 2019 feierlich eröffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roßlebens Adventskalender am Start

Zwei Tage vor dem Monatswechsel wurde gestern am Mehrgenerationenhaus in Roßleben die Adventskalender-Saison 2019 feierlich eröffnet. Für jedes der 24 Kalendertürchen hat sich auch im 7. Jahr des Adventskalender-Bestehens wieder ein Kooperationspartner gefunden - der Auftakt findet am Sonntag im Vereinsdomizil des Roßlebener Carneval Clubs (RCC) um 15 Uhr in der "Weintraube" statt. Den Roßlebener Adventskalender gibt es seit 2013. Traditionell warten Vereine, Geschäftsleute und Privatpersonen der Stadt an jedem Tag im Advent mit einer Überraschung auf.