Rotkäppchen in der Schokoladenmanufaktur Oldisleben

Alles aus Schokolade: „Rotkäppchen und der Wolf“ heißt die diesjährige Weihnachtsausstellung in der Goethe Schokoladentalermanufaktur in Oldisleben. Chocolatier Viktoria Riese hat maßgeblich daran mitgewirkt.

Oldisleben. Am Sonntag wird in der Chocolaterie die diesjährige Weihnachtsausstellung „Rotkäppchen und der Wolf“ eröffnet.

Ein Blumenstrauß mit Vase, ein Körbchen mit Kuchen und Wein, Fliegenpilze, ein fescher Jägerhut und ein Gewehr – eingefleischte Freunde der Grimm’schen Hausmärchen müssen nicht lange überlegen, zu welcher Geschichte die genannten Utensilien (alles aus Schokolade) gehören könnten. Genau: Rotkäppchen. Auch der Wolf fehlt natürlich nicht, wenn am Wochenende die Goethe Schokoladentalermanufaktur in Oldisleben ihre diesjährige Weihnachtsausstellung eröffnet.

Für Geschäftsführerin Karin Finger war es keine Frage, dass es auch in diesem Jahr in der Chocolaterie wieder eine Weihnachtsausstellung gibt. Die Ausstellung ist inzwischen Tradition. Daran ändert auch Corona nichts, obwohl die Pandemie und die Folgen der politischen Maßnahmen dem Oldislebener Hersteller edler Schokoladenspezialitäten mit angeschlossenem Café sowie einer Kaffeerösterei und einer Manufaktur in der Leipziger Innenstadt stark zugesetzt hat. „Wir hatten ab Mitte März alle drei Standorte sechs Wochen komplett geschlossen“, so Karin Finger.

Der Wolf darf nicht fehlen. Die Ausstellung wird am 1. November eröffnet und ist bis 31. Januar 2021 täglich von 11 bis 17 Uhr zu sehen. Foto: Wilhelm Slodczyk

Für die Oldislebener bedeutete dies: 5840 Schokoladenostereier konnten nicht mehr verkauft werden. Das Unternehmen produziert seine Osterware stets am Jahresanfang. „Da die Monate Januar und Februar erfahrungsgemäß die schwächsten sind, nutzen wir sie für unsere komplette Osterproduktion“, erzählt die Geschäftsführerin.

Der Wiedereinstieg in die Produktion Ende April verlief schleppend und begann mit frischen Pralinen für den eigenen Verkauf. „Die Leute waren vorsichtig. Leipzig lief lange, lange schlecht. Die Leipziger Innenstadt blieb leer. Erst in den Sommermonaten ging es langsam wieder bergauf. Und der Oktober ist dann richtig gut gelaufen“, fasst Karin Finger die zurückliegenden Monate mit wenigen Worten zusammen. Seit Anfang Oktober ist der Betrieb endlich auch nicht mehr in der Kurzarbeit.

Lange hatten die Oldislebener mit der Idee von dem zweiten Laden in Leipzig gerungen. Als der Betrieb in den Lockdown ging, lag die Eröffnung der Kaffeerösterei in der Messemetropole gerade mal ein halbes Jahr zurück. Aus Sicht der Geschäftsführerin zu kurz, um bereits etabliert zu sein. „Im Moment überlegen wir, den Laden wieder zu schließen“, sagt Karin Finger.

Auch das Business-Geschäft liegt noch am Boden. Die Oldislebener produzieren für Nobelhotels in der gesamten Bundesrepublik unter anderem Fruchtaufstriche und Pralinen. „Dem Großhandel und den 5-Sterne-Hotels geht es immer noch sehr schlecht“, sagt Karin Finger. Der Business-Umsatz der Oldislebener ist von seinem früheren Niveau meilenweit entfernt.

In Oldisleben haben die Chocolaterie-Mitarbeiter in den letzten Wochen den Außenbereich neu gestaltet. „Wir haben Heizstrahler, Kissen und Decken, damit es schön kuschelig ist im Rotkäppchenwald und damit auch diejenigen zur Einkehr kommen, die sich außerhalb ihrer eigenen vier Wände nicht in geschlossene Räume trauen“, sagt Karin Finger. An einen neuerlichen Lockdown mag sie gar nicht denken.

Die Schokoladen-Weihnachtsausstellung „Rotkäppchen und der Wolf“ wird bis zum 31. Januar zu sehen sein.