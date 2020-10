Rottleben: Schaurig-schönes Lichtvergnügen

In der Barbarossahöhle in Rottleben ab Samstag „Mystische Lichterwelten“ zu erleben.

Rottleben. Am Wochenende sind in der Barbarossahöhle „Mystische Lichterwelten“ zu erleben. Die Show ist bis zum 15. November geplant. Die Maske ist dabei Pflicht.

Figuren, Ornamente, buntes Licht an Höhlenwänden – ab Samstag, und damit pünktlich zu Beginn der tristen Novembertage, ist in der Barbarossahöhle in Rottleben wieder ein spektakuläres Feuerwerk an Farben zu erleben. Passend zu Halloween empfangen mit einem Mix aus gespensterhaftem Licht und unheimlichem Klang diesmal „Mystische Lichterwelten“ die Besucher.