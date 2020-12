Rückblick 2020 Kyffhäuserkreis: Krokodil-Alarm sorgt ifür Aufregung

Tag drei nach der angeblichen Krokodil-Sichtung: Am Ufer der Unstrut wird eine Fotofalle istalliert. Am Ufer soll ein totes Huhn das vielleicht vorhandene Reptil in die "Falle" locken. Die Schwäne schwimmen derweil ganz freiwillig vorbei.

Alles begann am sommerwarmen, zunächst ruhigen 6. September in Schönewerda. Und zog zehn turbulente Tage nach sich, in denen der Kyffhäuserkreis deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Eine Pferdebesitzerin wollte ihre Tiere an der Unstrut tränken -- und alarmierte erschrocken die Polizei. Sie wollte ein etwa zwei Meter langes Krokodil mit offenem Maul gesehen haben. Da sie dies glaubhaft schilderte und es in Tagen zuvor vage Sichtungen im Fluss in Sachsen-Anhalt gegeben hatt, löste dies eine Reaktionskette aus...

80 Feuerwehrleute und Polizisten durchkämmten Stunden später ein zwölf Kilometer großes Gebiet am Fluss mit Booten und Hubschrauber -- erfolglos. Der Fluss wurde zum Angeln, Bootfahren, Baden gesperrt. Auch der Radweg. Ein Versuch, das "Unstrudil" mit einem Huhn am Ufer in eine Fotofalle zu locken, scheiterte. Zoologen rätselten, woher es kam, und stuften die Überlebenschancen von "Schnappi" zumindest bis zum Winter als nicht schlecht ein. So viele Spaziergänger wie Anfang September am Fluss hatte die Region, trotz Verbots, nie gesehen. Drei weitere angebliche Sichtungen folgten.

Ein Experte musste her: Heino Krannich. Der wildniserfahrene Niedersachse erkundete mit Hilfe der Feuerwehr und seines Hundes das Terrain, legte eine Lockspur aus Rinderblut und Lungenteilen im Fluss, stellte Fallen. Und gab am 16. September vor 50 Medienvertretern in Roßleben eine Pressekonferenz. Er erklärte den Flussabschnitt für krokodilfrei und schloss "nicht aus, dass es das Reptil nie gegeben hat". Er unterstelle niemandem Schwindel. Aber das Flussareal, von dem er als "tolles Stück Natur" schwärmte, lade zu optischen Täuschungen ein.

Der Sommer verabschiedete sich -- und mit ihm das Krokodil.