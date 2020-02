Rückkehr aus dem Sommerurlaub

Schon seit Mitte Januar machen in Deutschland Meldungen von ersten Störchen die Runde, die, aus den Winterquartieren kommend, wieder in ihren Brutgebieten eintrudeln.

Am Montag nun auch die Mitteilung über die erste Storchenankunft im Kyffhäuserkreis: Aus Voigtstedt schickte Uwe Ratayczak den ersten Storchengruß des neuen Jahres und hielt das freudige Ereignis auch gleich im Bild fest: Hoch oben steht der Adebar im Nest, das auf dem über dreißig Meter hohen Schornstein der alten Mühle thront. Damit scheint der Voigtstedter Rotstrumpf bei den Storchenankünften im Kreis diesmal seinen langen Schnabel vorn zu haben.

Rekordverdächtig ist das aber nicht. Vor drei Jahren war der Adebar in Esperstedt ebenfalls am 3. Februar gesichtet worden, wie die Recherche in alten Zeitungen ergab. Manchmal kamen die ersten Störche auch erst um den 20. Februar.

Sieben Storchenpaare brüteten seit Jahren in der Kyffhäuserregion. Ihre Nester haben sie außerdem in Seehausen, Bretleben, Ringleben, Borxleben und Heygendorf. Wobei das Heygendorfer Nest stets am längsten verwaist und oft erst im April belegt ist, wenn die anderen Störche schon auf den Eiern sitzen.

Der Weißstorch als klassischer Zugvogel verbringt den Winter in Afrika. Als Segelflieger meidet er möglichst das Mittelmeer und nimmt entweder als sogenannter Ostzieher die Route über Türkei, Israel und Ägypten nach Ost- und Südafrika. Oder er gelangt als Westzieher über Spanien und Gibraltar nach Westafrika. Wobei einige auch gleich in Spanien überwintern.

Nun dürfte es nicht lange dauern, bis sich auch die Esperstedter über ihren ersten Storch freuen können, die wie die Voigtstedter vermutlich zu den Westziehern gehören.

Als Grund für die allgemein frühe Ankunft der Störche vermuten Experten die milden Temperaturen. Der frühe Aufbruch schade den Langbeinen aber nicht. Im Gegenteil. Derzeit sei der Boden feucht und die Tiere fänden genug Würmer. Sollte noch Winter kommen, würde ihnen das nichts ausmachen.